Quattro canoisti italiani si sono qualificati per la semifinale nel C1 ai Mondiali di canoa slalom a Oklahoma City. La competizione si svolge all’OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare olimpiche. I quattro atleti hanno superato le qualificazioni nella fase iniziale, dimostrando buone prestazioni tra le rapide del centro di allenamento statunitense.

Ottime nuove arrivano per l’Italia da Oklahoma City, negli Stati Uniti, sull’OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare delle Olimpiadi di Los Angeles: ai Mondiali senior 2026 di canoa slalom, nelle batterie della canadese individuale passano il turno e vanno alla semifinale che si disputerà venerdì tutti gli azzurri impegnati, ovvero Flavio Micozzi, Raffaello Ivaldi, Elena Borghi e Marta Bertoncelli. Nel C1 maschile il miglior tempo è del francese Nicolas Gestin, che chiude in testa in 84.01, andando a precedere il ceco Lukas Kratochvil, alla piazza d’onore in 84.60, a 0.59, mentre completa il podio lo slovacco Marko Mirgorodsky, terzo in 84. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Oasport.it - Canoa slalom, quattro azzurri in semifinale nel C1 ai Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Canoa slalom, due medaglie per l’Italia nel C1 a squadre ai Mondiali J/U23Due medaglie per l’Italia nel C1 a squadre ai Mondiali Junior e Under 23 di canoa slalom a Cracovia.

Mondiali canoa slalom, Ferrazzi e De Gennaro in semifinale nel K1: oggi in gara la canadeseDue atleti italiani si sono qualificati per la semifinale nel K1 ai Mondiali di canoa slalom, disputati a Oklahoma City, dopo aver superato le...

Temi più discussi: Nazionale pronta per i Mondiali di Oklahoma City: il sestetto azzurro in gara sul canale olimpico; Mondiali canoa slalom e kayak cross, gli azzurri per Oklahoma City; Scherma, quattro continenti in lizza per l’oro mondiale nel fioretto maschile. Agli azzurri serve la giornata perfetta; LIVE Italia-Belgio 3-0, Nations League volley 2026 in DIRETTA: gli azzurri battono i Dragoni Rossi e mantengono vivo l’obiettivo qualificazione.

Canoa slalom, Xabier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro accedono alle semifinali del K1 ai MondialiBuone notizie per l'Italia da Oklahoma City, negli Stati Uniti, sull'OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare delle Olimpiadi di ... oasport.it

Canoa slalom, azzurri all’assalto dei Mondiali dopo una stagione ricca di soddisfazioniSull'OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare delle Olimpiadi di Los Angeles, si terranno ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, ... oasport.it