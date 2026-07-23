Campionati italiani Assoluti sfida per arrivare agli Europei | segui la diretta su Volare

Da sportface.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I campionati italiani Assoluti di ginnastica artistica femminile si svolgono a Meda dal 24 al 26 luglio. La competizione rappresenta una tappa decisiva per qualificarsi agli Europei. La diretta dell'evento sarà disponibile su Sportface Tv.

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I campionati italiani Assoluti di ginnastica artistica entrano nel vivo e valgono il pass per i prossimi Europei: da domani la diretta su Sportface Tv Cresce l’attesa per i Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica femminile, in programma a Meda nel weekend dal 24 al 26 luglio. L’appuntamento rappresenta l’ultimo, decisivo banco di prova per il direttore tecnico Enrico Casella, chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione del quintetto che volerà agli Europei di Zagabria, in programma dal 13 al 16 agosto. L’obiettivo è chiaro: confermare l’Italia tra le grandi protagoniste continentali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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