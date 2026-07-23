I campionati italiani Assoluti di ginnastica artistica femminile si svolgono a Meda dal 24 al 26 luglio. La competizione rappresenta una tappa decisiva per qualificarsi agli Europei. La diretta dell'evento sarà disponibile su Sportface Tv.

I campionati italiani Assoluti di ginnastica artistica entrano nel vivo e valgono il pass per i prossimi Europei: da domani la diretta su Sportface Tv Cresce l’attesa per i Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica femminile, in programma a Meda nel weekend dal 24 al 26 luglio. L’appuntamento rappresenta l’ultimo, decisivo banco di prova per il direttore tecnico Enrico Casella, chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione del quintetto che volerà agli Europei di Zagabria, in programma dal 13 al 16 agosto. L’obiettivo è chiaro: confermare l’Italia tra le grandi protagoniste continentali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionati italiani Assoluti, sfida per arrivare agli Europei: segui la diretta su Volare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Campionati italiani Assoluti di Atletica paralimpica 2026, 4 luglio sessione mattutina

Notizie e thread social correlati

Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Aerobica a Gorle: le emozioni su Volare TV domenica 7 giugnoSabato 6 e domenica 7 giugno si svolge al PalaLovato di Gorle il Campionato Italiano Assoluto di Ginnastica Aerobica.

LIVE Campionati Italiani Allievi Grosseto: segui la diretta su Atletica Italiana TVLa seconda giornata dei Campionati Italiani Under 18 si svolge a Grosseto, con risultati e aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma...

Temi più discussi: Gli iscritti ai Campionati Italiani Assoluti 2026; Assoluti: 1044 a Firenze, Jacobs, Battocletti e...; Challenge: i Lombardi a Caccia degli Assoluti; Campionati Italiani Assoluti 2026, il programma completo.

Atletica, le startlist dei Campionati Italiani: Jacobs, Battocletti, Tamberi, Diaz, Fabbri, Dosso e una parata di stelle. Due assenze di calibroI Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica si disputeranno a Firenze nel weekend del 25-26 luglio. Sarà il capoluogo toscano a ospitare la rassegna ... oasport.it

Meda capitale della ginnastica artistica: al PalaMeda gli Assoluti 2026Dal 24 al 26 luglio 2026 il PalaMeda ospita i Campionati Italiani Ginnastica Artistica con i migliori atleti italiani per gli Assoluti. mbnews.it