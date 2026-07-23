Oggi si è svolta una riunione in cui si è discusso del Libro Bianco presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Durante l'incontro, un rappresentante di Confapi ha sottolineato il ruolo fondamentale della logistica, evidenziando come sia un elemento chiave per la competitività del settore e non solo un costo. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti, con interventi che hanno evidenziato l’importanza di migliorare la catena logistica.

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "Ma io penso che oggi sia una giornata importante perché abbiamo discusso del Libro Bianco che è stato presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui Confapi ha dato un contributo estremamente significativo. Tra l'altro oggi abbiamo presentato anche l'integrazione di FIAP all'interno del sistema Confapi. Quindi andiamo nell'ottica di quanto previsto dal Libro Bianco, cioè considerare sempre di più la logistica non come un costo, ma un'integrazione vera e propria di competitività all'interno del prodotto e del sistema Paese." Così il presidente di Confapi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Camisa (Confapi): Logistica chiave di competitività per il Made in Italy, non solo un costo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Camisa (Confapi): Logistica chiave di competitività per il Made in Italy, non solo un costo

Notizie e thread social correlati

Confapi Industria, parla piacentino la giornata nazionale del Made in ItalyConfapi Industria ha organizzato una giornata dedicata al Made in Italy, coinvolgendo quaranta istituti scolastici distribuiti in ventotto province...

Pmi: Camisa (Confapi), 'Manager e investimenti per colmare il divario digitale'Le piccole e medie imprese stanno puntando sui manager e sugli investimenti per ridurre il divario digitale.

Camisa (Confapi): Logistica chiave di competitività per il Made in Italy, non solo un costo(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 Ma io penso che oggi sia una giornata importante perché abbiamo discusso del Libro Bianco che è stato presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ... msn.com

Camisa (Confapi) Importante considerare la logistica non come un costoROMA (ITALPRESS) - Oggi abbiamo presentato anche l'integrazione all'interno del sistema Confapi, di Fiap, quindi andiamo nell'ottica, sempre di ... stream24.ilsole24ore.com