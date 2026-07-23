cambia tutto ancora meteo le previsioni di giuliacci per i prossimi giorni

Dopo settimane di caldo intenso, l’Italia si trova ora sotto l’effetto di correnti più fresche dall’Atlantico. Le temperature sono in calo e il clima si presenta più tollerabile rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un abbassamento dei valori termici e un aumento delle precipitazioni in alcune zone. Le condizioni più fresche e instabili sono attese fino a ulteriori aggiornamenti.

Dopo settimane segnate da temperature elevate, l’Italia sta vivendo una parentesi decisamente più sopportabile grazie all’arrivo di correnti più fresche provenienti dall’Atlantico. Una tregua che ha riportato un po’ di respiro in molte regioni, ma che secondo le ultime analisi meteorologiche sarebbe destinata a durare ancora per poco. Le previsioni per la fine di luglio e l’inizio di agosto, infatti, lasciano intravedere un nuovo cambiamento dello scenario. Gli esperti invitano a non abbassare la guardia perché, archiviata la fase più instabile, l’estate potrebbe tornare a mostrare il suo volto più estremo con un sensibile aumento delle temperature e il ritorno dell’anticiclone africano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Previsioni meteo per sabato 18 luglio. Qualche temporale

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