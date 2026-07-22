Meteo l’allarme di Giuliacci | le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteorologiche indicano un cambiamento nel tempo nelle prossime giornate, con un aumento dell’instabilità atmosferica rispetto alle settimane precedenti caratterizzate da temperature elevate e dall’anticiclone. Le analisi recenti segnalano che il quadro meteorologico diventerà più movimentato, con condizioni più variabili e piogge probabili. Questo cambiamento è previsto dopo un periodo di tempo stabile e soleggiato.

Dopo settimane segnate da temperature elevate e dall’anticiclone protagonista assoluto, il meteo sembra ormai pronto a cambiare volto. Le ultime analisi indicano infatti un graduale aumento dell’instabilità atmosferica, con un quadro destinato a diventare decisamente più movimentato nei prossimi giorni. Se molti speravano che la fine del grande caldo coincidesse con un periodo più tranquillo, le nuove previsioni raccontano invece uno scenario ben diverso. A lanciare l’allarme è il meteorologo Mario Giuliacci, che invita a non abbassare la guardia. L’attenzione non è più rivolta soltanto alle temperature, ma soprattutto ai fenomeni estremi che potrebbero accompagnare questa fase di transizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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