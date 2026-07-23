Il Milan ha annunciato il rinnovo del contratto di Francesco Camarda, giovane talento del settore giovanile. La società ha comunicato che il giocatore è già mentalmente pronto per affrontare le sfide della prima squadra. Il club ha evidenziato l'impegno del giocatore nel percorso di crescita, sottolineando le sue qualità e il potenziale futuro. La decisione arriva dopo il rinnovo di altri giovani, come Christian Comotto, evidenziando l'attenzione del club verso i propri talenti.

Questi, in casa Milan, sono i giorni dei giovani rossoneri. Dopo il rinnovo di Christian Comotto, oggi tocca ad un altro gioiello del Diavolo: Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008 firmerà in giornata il rinnovo di contratto che renderà ancor più chiaro il legame tra le parti, destinate a continuare ancora per molto insieme. Il Milan crede molto in Camarda e vede in lui il volto del futuro rossonero. In questo momento il talentino azzurro sta lavorando a Milanello con Ruben Amorim, ma nella passata stagione ha avuto l'occasione di misurarsi, per la prima volta, con il calcio dei grandi lontano da Milano: il prestito a Lecce non è forse andato come immaginato dal ragazzo e dal Milan, ma in Salento ha avuto la possibilità di accumulare esperienza e prendere le misure con i campi della Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Camarda, il messaggio di Di Francesco al Milan: “Mentalmente è già pronto”

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