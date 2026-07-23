A Camaiore si avvicinano le elezioni comunali e il sindaco in carica valuta di candidarsi nuovamente. Sul fronte politico di destra, ancora non si registra una candidatura ufficiale. La campagna elettorale è iniziata e si osservano segnali di movimentazione anche da altre località vicine. La situazione politica locale si sta delineando con alcuni candidati e possibili alleanze, ma ancora nessuna decisione definitiva è stata annunciata.

Camaiore, 23 luglio 2026 – Iniziata la campagna elettorale a Camaiore: movimenti in vista anche da Viareggio. Il giro di boa dell’ultimo anno è doppiato da un mese e l’attuale sindaco di centro sinistra Marcello Pierucci, forte anche del ruolo a livello provinciale e del sostegno dell’amico governatore Eugenio Giani, per adesso sembra non avere rivali all’orizzonte. La sua giunta di larghe intese ha improntato una politica di tipo centrista, basata sulla cura ordinaria e soprattutto sulla dotazione di parcheggi e mantenimento della piazza di ingresso alla città chiusa, sebbene la viabilità purtroppo resti critica per il transito su strade centrali e periferiche poco adatte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camaiore verso le amministrative, Pierucci pensa a fare il bis. A destra ancora nulla

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