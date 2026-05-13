Continua il dibattito intorno al cantiere Stagi, con il sindaco che ha rivolto accuse dirette a un esponente politico locale. Il primo cittadino ha commentato che il coinvolto si comporta come uno struzzo, nascondendosi di fronte alle responsabilità. Ha inoltre invitato a riflettere sui propri compiti e a non puntare il dito verso altri, sottolineando che la politica deve assumersi le proprie responsabilità.

"La politica dello struzzo non giova a nessuno: Pierucci se lo ricordi, in futuro, e cerchi le responsabilità in casa propria, non in quella degli altri". A firmare il nuovo round nella diatriba sullo stop al cantiere per il polo scolastico "Don Lazzeri-Stagi" è il sindaco Alberto Giovannetti, il quale replica al presidente della Provincia Marcello Pierucci dopo che quest’ultimo ha accusato il primo cittadino di scarsa collaborazione da quando sono emersi i problemi con la ditta "Manelli", a cui la Provincia revocherà l’appalto. "È abbastanza comico – scrive Giovannetti – che Pierucci chieda a me di collaborare di più, quando è stato solo dagli organi di stampa che abbiamo appreso gli ultimi, gravi aggiornamenti sul cantiere dello ’Stagi’.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere Stagi, è ancora scontro. Il sindaco attacca Pierucci: "Si nasconde come gli struzzi"

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