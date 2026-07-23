Caldo record nei nidi e nelle materne di Milano la UilFp indice lo sciopero per il 29 luglio L’accusa | Strutture invivibili e temperature oltre i 35 gradi
Le temperature nei nidi e nelle materne di Milano superano i 35 gradi, rendendo le strutture invivibili. Mercoledì 29 luglio, tra le 14 e le 18, il personale dei servizi educativi comunali sciopererà. La UilFp denuncia condizioni insostenibili e chiede interventi immediati. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato temperature elevate nelle strutture dedicate ai bambini da zero a sei anni.
A Milano la situazione dei servizi educativi per la fascia zero-sei anni è arrivata al limite della sopportazione. Mercoledì 29 luglio, nella fascia oraria che va dalle 14 alle 18, il personale delle scuole comunali incrocerà le braccia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Notizie e thread social correlati
Caldo, emergenza in nidi e materne a Milano: nelle aule fino a 36 gradiNelle scuole dell'infanzia e nei nidi di Milano, mercoledì 24 giugno, si sono registrate temperature fino a 36 gradi all’interno degli ambienti.
Nidi e materne roventi: "Fino a 35 gradi nella aule. Maestre e bimbi stremati. Subito un piano caldo"Nelle scuole dell'infanzia le temperature interne raggiungono tra i 30 e i 35 gradi, secondo quanto riferito dal personale.
Temi più discussi: Caldo record al nido, scatta la diffida al Comune: Non paghiamo le rette; Nei nidi arrivano i condizionatori: ma centri estivi (e ondata di caldo) sono alla fine; Uil, troppo caldo negli asili e nei nidi a Milano, sciopero ed esposto; Negli asili e nidi troppo caldo, i genitori si rifiutano di pagare la retta. La protesta si allarga: scatta lo sciopero delle maestre.
Caldo record nei nidi, scatta la diffida al Comune: Non paghiamo le rette x.com
Troppo caldo negli asili di Milano: sciopero del personale. Sala: Non ho la bacchetta magica, cambiamenti gradualiSciopero per protestare contro il caldo nei nidi e nelle scuole dell’infanzia del Comune di Milano. Lo ha proclamato la UilFp per mercoledì 29 luglio, dalle 14 alle 18. La mobilitazione riguarda il pe ... milanotoday.it
Positano senza corrente: il caldo record manda in tilt la rete elettrica. L’appello: Moderate i consumi #Positano #Blackout #Elettricità #CaldoRecord #Condizionatori facebook
Caldo record negli asili di Milano: UilFp proclama sciopero ed espostoUilFp proclama sciopero a Milano per il caldo record negli asili: strutture invivibili per bambini e personale ... it.blastingnews.com