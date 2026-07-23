Caldo record nei nidi e nelle materne di Milano la UilFp indice lo sciopero per il 29 luglio L’accusa | Strutture invivibili e temperature oltre i 35 gradi

Le temperature nei nidi e nelle materne di Milano superano i 35 gradi, rendendo le strutture invivibili. Mercoledì 29 luglio, tra le 14 e le 18, il personale dei servizi educativi comunali sciopererà. La UilFp denuncia condizioni insostenibili e chiede interventi immediati. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato temperature elevate nelle strutture dedicate ai bambini da zero a sei anni.

A Milano la situazione dei servizi educativi per la fascia zero-sei anni è arrivata al limite della sopportazione. Mercoledì 29 luglio, nella fascia oraria che va dalle 14 alle 18, il personale delle scuole comunali incrocerà le braccia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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