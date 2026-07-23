Caldo Italia respira | bollini rossi scendono da sei a due - Video

Notizia in breve

L'Italia ha registrato una diminuzione dei giorni con bollini rossi, passando da sei a due. Attualmente, Cagliari e Palermo sono le uniche città con il livello massimo di allerta per il caldo. La riduzione interessa le altre città che sono state declassate a livelli inferiori di rischio. Le temperature elevate persistono in alcune aree, ma l’attenzione rimane alta per le zone ancora in allerta.