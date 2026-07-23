Caldo Italia respira | bollini rossi scendono da sei a due - Video

Da quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Italia ha registrato una diminuzione dei giorni con bollini rossi, passando da sei a due. Attualmente, Cagliari e Palermo sono le uniche città con il livello massimo di allerta per il caldo. La riduzione interessa le altre città che sono state declassate a livelli inferiori di rischio. Le temperature elevate persistono in alcune aree, ma l’attenzione rimane alta per le zone ancora in allerta.

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L'Italia tira un sospiro di sollievo dopo giorni di afa. I bollini rossi del Ministero della Salute scendono da sei a due, con Cagliari e Palermo ancora a rischio massimo. Nelle prossime ore attesi temporali su parte del Centro e del Sud, ma in Sicilia e Sardegna le temperature continueranno a sfiorare i 40 gradi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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