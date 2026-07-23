Caldo Italia respira | bollini rossi scendono da sei a due - Video
L'Italia ha registrato una diminuzione dei giorni con bollini rossi, passando da sei a due. Attualmente, Cagliari e Palermo sono le uniche città con il livello massimo di allerta per il caldo. La riduzione interessa le altre città che sono state declassate a livelli inferiori di rischio. Le temperature elevate persistono in alcune aree, ma l’attenzione rimane alta per le zone ancora in allerta.
L'Italia tira un sospiro di sollievo dopo giorni di afa. I bollini rossi del Ministero della Salute scendono da sei a due, con Cagliari e Palermo ancora a rischio massimo. Nelle prossime ore attesi temporali su parte del Centro e del Sud, ma in Sicilia e Sardegna le temperature continueranno a sfiorare i 40 gradi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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