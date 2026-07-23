Caldo arriva la tregua | da oggi solo un bollino rosso in Italia Ma occhio ai temporali

Da oggi in Italia è attivo un solo bollino rosso per la giornata, dopo settimane di temperature elevate. La terza ondata di calore dell’estate 2026, che ha portato i termometri a sfiorare i 40 gradi in varie zone, si sta indebolendo. Si segnalano comunque possibili temporali nel corso della giornata.

Dopo settimane di temperature roventi, l’Italia può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La terza ondata di calore dell’estate 2026, quella che negli ultimi giorni ha spinto il termometro vicino ai 40 gradi in diverse regioni, sta perdendo forza. Lo conferma l’ultimo bollettino del Ministero della Salute diffuso per la giornata di oggi, giovedì 23 luglio: sulle 27 città monitorate, solo Palermo resta contrassegnata dal bollino rosso, il livello massimo di allerta. Come cambia la mappa del caldo. Il confronto con la giornata di ieri racconta bene la portata della svolta. Mercoledì erano ancora sei le città in bollino rosso, Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma, mentre oggi la stragrande maggioranza dei capoluoghi passa al verde, il livello 0 che indica l’assenza di rischio per la popolazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Raga, 40° e bollino rosso 4500mAh vi salva! · caldo · bollino rosso

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