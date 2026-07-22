Caldo arriva la tregua | da domani in Italia solo un bollino rosso

Da domani in Italia sarà presente un solo bollino rosso, segnando una tregua dal caldo intenso che ha durato diversi giorni. La terza ondata di calore dell’estate 2026 ha portato temperature record in molte regioni, con picchi che hanno superato i valori medi stagionali. Le autorità hanno annunciato il cambio di colore del bollino, indicando un calo delle temperature e un allentamento delle condizioni di caldo estremo. La situazione meteorologica si stabilizza, ma le temperature rimangono sopra i valori normali.

Dopo giorni di caldo record, l’Italia inizia finalmente a respirare. La terza ondata di calore dell’estate 2026, che nei giorni scorsi aveva messo in ginocchio gran parte del Paese con temperature vicine ai 40 gradi, sta mollando la presa: secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, da domani, giovedì 23 luglio, la mappa dell’Italia si tingerà quasi ovunque di verde e giallo. La situazione di oggi. Per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio, restano ancora sei le città contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta che segnala condizioni di rischio per l’intera popolazione: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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