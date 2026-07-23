Calciomercato Udinese | fumata bianca per Zaniolo

L'Udinese ha concluso l'acquisto di Zaniolo dopo una lunga trattativa. La fumata bianca è arrivata nella giornata odierna, portando a termine l'accordo. La cifra dell'affare e i dettagli contrattuali non sono stati ancora resi noti. La società ha ufficializzato l'acquisto, che sarà annunciato nelle prossime ore. Zaniolo si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto, e si aggregherà alla squadra già nelle prossime settimane.

I tifosi bianconeri possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: la lunga trattativa di Zaniolo si è finalmente conclusa con una fumata bianca.Dopo settimane di trattative e colloqui, frenate e ripartenze, si è chiuso l’accordo tra il club e il giocatore Niccolò Zaniolo, che resterà nella squadra Friulana fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio. Un colpo di mercato di primissimo livello che dona qualità e fisicità ai trequartisti del club, ed accende l’entusiasmo della Serie A. Lunghe giornate di trattative: ecco l’accordo. È stata una trattativa lunga e a tratti spinosa, arrivata persino ad un passo di rottura, ma alla fine però la volontà del calciatore di ritrovare continuità ha fatto la differenza ed è giunto ad un accordo con un lieto fine per i tifosi Friulani. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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