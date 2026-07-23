Calciomercato Roma il Fenerbahçe accende il radar su Neil El Aynaoui

Durante questa finestra di calciomercato, il Fenerbahçe ha mostrato interesse per Neil El Aynaoui, un giocatore della Roma. Dopo aver superato la squadra italiana nella trattativa per Greenwood, il club turco si è concentrato su questo centrocampista. La squadra di Istanbul sembra intenzionata a rafforzare il proprio reparto mediano, monitorando da vicino le possibilità di ingaggio del giocatore romano. La situazione resta da seguire nei prossimi giorni.

In questa finestra estiva di calciomercato, il Fenerbahce ha già messo i bastoni tra le ruote alla Roma, superandola nella corsa a Greenwood. A distanza di pochi giorni, il club turco torna ad impensierire i giallorossi, questa volta guardando direttamente all’interno di Trigoria. Stando infatti a quanto riportato dal portale turco Fanatik, per rinforzare il proprio centrocampo, che potrebbe restare orfano di Kanté, i gialloblù avrebbero messo gli occhi su Neil El Aynaoui, arrivato nella Capitale la scorsa estate e reduce da un ottimo Mondiale disputato con il suo Marocco. Le prestazioni offerte nell’ultima stagione e quelle con la nazionale marocchina avrebbero attirato l’attenzione della dirigenza turca, che considera El Aynaoui un profilo adatto per dare nuova energia al reparto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Roma, Neil El Aynaoui nel mirino della Fiorentina: sul tavolo 15 milioni più DodôLa Fiorentina ha messo nel mirino Neil El Aynaoui, centrocampista che si è distinto al Mondiale con il Marocco.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per El Aynaoui: i giallorossi alzano il prezzoDurante il Mondiale in America, El Aynaoui sta giocando da protagonista con la maglia del Marocco, attirando l’interesse di numerosi club europei.

Temi più discussi: Summerville come Greenwood? La Roma rischia di perdere un altro obiettivo di mercato; Greenwood firma per il Fenerbahçe dopo il no della Roma: c'è l'annuncio ufficiale; Calciomercato Roma, accordo totale con Summerville: ora affondo col West Ham; Roma, sirene turche per El Aynaoui: il Fenerbahce lo mette nel mirino. La situazione.

Calciomercato #AsRoma, dalla Turchia: il #Fenerbahçe pensa ad #ElAynaoui [ @fanatikcomtr] urly.it/31g7z8 x.com

Calciomercato Roma News | Mistero esterno: chi arriva? Un giovane belga nel mirino (oggi 22 luglio 2026)Calciomercato Roma News: c'è Mika Godts come ulteriore profilo che interessa sull'esterno, il ventunenne belga gioca nell'Ajax. ilsussidiario.net

Calciomercato Roma, Greenwood ci ripensa: clamoroso dalla FranciaNuovo dietrofront nella trattativa per l'obiettivo giallorosso? Ecco come stanno le cose, ci sono clamorose novità. asromalive.it