Calciomercato Roma tutti pazzi per El Aynaoui | i giallorossi alzano il prezzo

Durante il Mondiale in America, El Aynaoui sta giocando da protagonista con la maglia del Marocco, attirando l’interesse di numerosi club europei. La Roma, tra le squadre coinvolte, ha aumentato l’offerta per il suo cartellino. La trattativa si fa più intensa, con i giallorossi pronti a spingere sul prezzo. La questione resta aperta, mentre altri club mostrano interesse. La situazione si evolve con continuità, senza ancora una decisione definitiva.

Grazie a un Mondiale che sta disputando in terra americana da assoluto protagonista con la maglia del Marocco, El Aynaoui ha attirato l’interesse di molti club europei. Nonostante il centrocampista giallorosso non sia stato un titolare nella scorsa stagione, la Roma non ha intenzione di svenderlo e chiede oltre 30 milioni di euro. Almeno quattro club su El Aynaoui. Il Marocco continua a stupire grazie all’approdo ai quarti di finale nella competizione iridata dopo la semifinale mondiale del 2022. Nelle cinque partite disputate sin qui dalla formazione nordafricana, El Aynaoui ha sempre giocato titolare, garantendo qualità, ma anche grande sacrificio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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