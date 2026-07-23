Calciomercato Milan occhi su José Giménez per la difesa | le ultime dalla Spagna

Dalla Spagna si segnala che il Milan sta valutando l'acquisto di José Giménez, difensore uruguaiano attualmente all'Atlético Madrid. Secondo un quotidiano spagnolo, il club madrileno avrebbe aperto alla cessione del giocatore, e il Milan sarebbe tra le squadre più interessate a portarlo in rosa. Non ci sono ancora conferme ufficiali né dettagli sull’eventuale accordo.

Dalla Spagna arrivano nuovi aggiornamenti sul possibile trasferimento di José María Giménez al Milan. Stando a quanto riferito dal quotidiano ‘Marca’, l’Atlético Madrid avrebbe aperto alla cessione del centrale uruguaiano e il club rossonero sarebbe tra le squadre maggiormente interessate. Giménez al Milan? Un colpo che era già nelle idee di Tare e Allegri. Il profilo di Giménez era già stato accostato al Milan negli ultimi mesi, ma il licenziamento di Igli Tare e Massimiliano Allegri dello scorso 25 maggio aveva raffreddato la pista. Nonostante la rivoluzione societaria scatenata da Gerry Cardinale, il club rossonero sta continuando a monitorare i nomi segnalati dalla vecchia dirigenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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