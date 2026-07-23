Il Milan sta valutando l'acquisto di un trequartista mancino per rinforzare l'attacco e ha avviato contatti con il giocatore greco classe 2007 del Genk. Secondo fonti di mercato, sono stati fatti nuovi approcci, ma la trattativa dipende da un fattore ancora non definito. Il nome di Karetsas è tra i più caldi nelle ultime settimane, con il club rossonero che monitora la situazione.

Il Milan è alla ricerca di un trequartista mancino da regalare a Ruben Amorim per rinforzare il reparto offensivo. Il nome che sta circolando con maggiore insistenza negli ultimi giorni è quello di K?nstantinos Karetsas, talento greco classe 2007 attualmente in forza al Genk, in Belgio. A fornire ulteriori dettagli sulla trattativa ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Milan, i numeri di Karetsas. Nella stagione appena terminata, Karetsas ha collezionato 49 presenze con la maglia del Genk, impreziosite da 3 reti e 18 assist (secondo miglior assistman in Jupiler Pro League alle spalle di Christos Tzolis), per un totale di 3244 minuti in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: "Nuovi contatti con Karetsas, ma tutto dipende da un fattore"

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