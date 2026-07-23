Calciomercato Juventus-Kolo Muani rilancio finale al Psg Mastantuono per Spalletti - Pellegrino allarme due club di serie A sfidano la Signora Indiscrezioni

Da ilgiornaleditalia.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul fronte portieri, la Juventus avrebbe superato Dibu Martinez nella corsa alla porta, con Vicario come possibile nuovo acquisto. Tuttavia, si fa strada un nome a sorpresa dalla Germania, senza ulteriori dettagli. La trattativa per il ruolo di titolare si intreccia con altre voci di mercato e interessi di diverse squadre di Serie A, tra cui Roma e Fiorentina, mentre si continua a seguire il fronte calciomercato.

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Vicario supera Dibu Martinez per la porta bianconera, ma spunta un nome a sorpresa dalla Germania. Calciomercato Juventus rumor e trattative Calciomercato Juventus-Pellegrino, attenti a Roma e Fiorentina Sorpresa Roma. I giallorossi provano a sondare il terreno per Mateo Pellegrino. L'attac. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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