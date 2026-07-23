Calciomercato Juve: Dibu Martinez difficile! Per l’attacco altro tentativo per Kolo Muani, Joao Mario alla Fiorentina. La Juventus prosegue senza sosta il lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, con la questione portiere che resta uno dei dossier più delicati. La trattativa per Dibu Martínez si è complicata: l’ Aston Villa continua a fare muro e non prende in considerazione i 6-7 milioni offerti dai bianconeri. L’argentino, dal canto suo, rivendica una promessa ricevuta e spinge apertamente per il trasferimento a Torino, ma la distanza economica resta significativa. Per questo la dirigenza juventina mantiene vivi i contatti con il Parma per Suzuki, profilo che rimane centrale nella ricerca del nuovo numero uno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Juve: si complica Dibu Martinez! Per l’attacco nuovo tentativo per Kolo Muani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato estivo 26/27 Juventus Ep 8: SORLOTH SI COMPLICA, DIBU MARTINEZ GRATIS ALLA JUVENTUS

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calciomercato Juve: cosa succede ora con Dibu Martinez, Sorloth e Kolo Muani

Calciomercato Juve: sondaggi per Lucumì, braccio di ferro Dibu Martinez, nuovi dialoghi per Kolo Muani. UltimissimeLa Juventus ha effettuato sondaggi per il difensore centrale colombiano, mentre proseguono le trattative con il portiere argentino Dibu Martinez, con...

Temi più discussi: Una Juve mai così sguarnita, Openda è l’unico attaccante! Bivio mercato: si aspetta la rivoluzione; Dibu Martinez alla Juventus si complica: la posizione ufficiale dell'Aston Villa, l'offerta bianconera e le possibili alternative al portiere argentino; Vlahovic, ma quale stipendio: ecco il vero nodo! Occhi Juve in Brasile e il flirt di Nico Gonzalez; Calciomercato Juve: la Roma ha rifiutato un’offerta da 42 milioni di Carnevali.

Kolo Muani si complica, Juve forte su Sorloth: i dettagli x.com

Vlahovic, ma quale stipendio: ecco il vero nodo! Occhi Juve in Brasile e il flirt di Nico GonzalezConsueto appuntamento quotidiano con 'Aperimercato', la rubrica targata Tuttosport su YouTube. Nella puntata di oggi, in studio con Cristiano Corbo, Paolo Pirisi che ha fatto il punto sul calciomercat ... msn.com

Calciomercato: Juventus su André, il Milan blinda Comotto e la Lazio spera in GimenezI bianconeri accelerano sul brasiliano, mentre il Milan blinda il classe 2008. In casa rossonera resta da definire il futuro di Gimenez ... it.blastingnews.com