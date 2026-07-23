Dibu Martinez resta il preferito per la porta della Juve ma spunta un nuovo problema Di cosa si tratta

Dibu Martinez potrebbe sottoporsi a un intervento al dito, rischiando di saltare le prime partite della stagione. Nonostante questa ipotesi, rimane il candidato principale per la porta della squadra. La decisione sarà presa nei prossimi giorni, ma la possibilità di un’operazione potrebbe influenzare i piani di mercato. La società sta monitorando la situazione e valutando le alternative in caso di esito negativo.

di Francesco Spagnolo Dibu Martinez potrebbe operarsi al dito e saltare la prima parte della stagione. Nonostante questo, l’argentino è il primo nome per la porta della Juventus. Nel calciomercato non bisognerebbe mai mettersi tra due parti in trattativa. Tuttavia, quando i social svelano i dettagli retroscenici di una carriera, l’attenzione si alza inevitabilmente. Al centro di questo intreccio c’è Dibu Martinez, l’estremo difensore della Nazionale argentina finito nel mirino della Juventus per rinforzare il reparto arretrato. A riaccendere i riflettori sullo stato di salute del calciatore è stata la moglie Mandinha con un accorato messaggio diffuso sul proprio profilo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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