Calci ritrova la biblioteca Riaperta la Meucci

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La biblioteca comunale di Calci, situata in via Vincente della Chiostra 49, è stata riaperta dopo lavori di riqualificazione. Gli interventi hanno aggiornato gli spazi, rendendoli più moderni e funzionali. La struttura ora può ospitare nuove attività e offre un ambiente rinnovato ai cittadini. La riapertura segna il ritorno al servizio dopo il periodo di lavori di ristrutturazione.

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La biblioteca comunale “Leopoldo Meucci” di Calci torna a disposizione dei cittadini dopo i lavori di riqualificazione che hanno ridisegnato gli spazi di via Vincente della Chiostra 49, rendendoli più moderni, funzionali e adatti a ospitare nuove attività. "Investire oggi in luoghi pubblici dedicati alla cultura non è né scontato né facile – ha detto la sindaca Valentina Ricotta –. Siamo orgogliosi di aver rivoluzionato la nostra biblioteca, per offrire a calcesani e calcesane uno spazio bello e polifunzionale, capace di ospitare iniziative dedicate alla conoscenza, alla storia del territorio e al confronto delle idee". I lavori hanno permesso il risanamento dei locali, una nuova organizzazione degli spazi, il rinnovo degli arredi e dell’illuminazione, oltre all’ammodernamento dell’impianto elettrico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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