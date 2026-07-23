Cairo | Otto o dieci anni per rifondare? I tempi devono essere più corti
Il presidente del Torino ha detto che servono meno di dieci anni per rifondare, e che i tempi dovrebbero essere più brevi. Lo ha affermato al termine dell’assemblea della Lega Calcio, incontrando i vertici della Federcalcio. Non ha fornito dettagli specifici sui piani, ma ha sottolineato la necessità di accelerare i processi di riforma. La dichiarazione è arrivata subito dopo la riunione tra le parti coinvolte.
Le parole del presidente del Torino al termine dell'Assemblea della Lega Calcio con i vertici della Figc". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il bilancio di Cairo: "Dieci anni unici. Quante emozioni in mezzo alla gente"
"Beat" sempre più grande. Da otto a dieci serate per parlare più linguaggiLa 12esima edizione del Beat Festival si terrà dal 27 agosto al 6 settembre nel Parco di Serravalle a Empoli.