Cairo | Otto o dieci anni per rifondare? I tempi devono essere più corti

Notizia in breve

Il presidente del Torino ha detto che servono meno di dieci anni per rifondare, e che i tempi dovrebbero essere più brevi. Lo ha affermato al termine dell’assemblea della Lega Calcio, incontrando i vertici della Federcalcio. Non ha fornito dettagli specifici sui piani, ma ha sottolineato la necessità di accelerare i processi di riforma. La dichiarazione è arrivata subito dopo la riunione tra le parti coinvolte.