Cairo | Otto o dieci anni per rifondare? I tempi devono essere più corti

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Torino ha detto che servono meno di dieci anni per rifondare, e che i tempi dovrebbero essere più brevi. Lo ha affermato al termine dell’assemblea della Lega Calcio, incontrando i vertici della Federcalcio. Non ha fornito dettagli specifici sui piani, ma ha sottolineato la necessità di accelerare i processi di riforma. La dichiarazione è arrivata subito dopo la riunione tra le parti coinvolte.

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Le parole del presidente del Torino al termine dell'Assemblea della Lega Calcio con i vertici della Figc". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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