Cairo | Malagò e Maldini buonissima impressione ma 8-10 anni sono troppi I primi cento giorni sono decisivi

Da gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'assemblea di Lega, il presidente ha espresso apprezzamento per il lavoro di Malagò e Maldini, definendo entrambe le figure molto positive. Tuttavia, ha anche sottolineato che un mandato di otto o dieci anni risulta eccessivo. Ha inoltre evidenziato come i primi cento giorni siano fondamentali per valutare le scelte future nel calcio italiano, senza entrare in dettagli sulla selezione del nuovo allenatore.

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Urbano Cairo ha parlato a margine dell'Assemblea di Lega. Il tema principale è stato il futuro del calcio italiano e la scelta del nuovo ct. "Confermo la mia stima per Malagò, è una persona in gamba che può fare molto bene. Maldini e Leonardo mi hanno fatto una buonissima impressione, serve però fare le cose più velocemente. Come in ogni attività i primi cento giorni sono decisivi. I tempi devono essere più corti. Ereditare una situazione negativa è quasi meglio, io l'ho fatto in aziende quasi fallite. In cento giorni cosa possono fare? Cambiare le regole per sviluppare i talenti, parlare di investimenti. Mi piacerebbe di più parlare di un programma da qui a due o quattro anni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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