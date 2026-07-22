Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup e del Torino, ha commentato durante la presentazione del Festival dello Sport a Trento che l’Italia ha bisogno di una riforma del movimento sportivo, facendo riferimento alla Spagna come esempio. Ha espresso stima per Malagò e Maldini, senza fornire ulteriori dettagli. La manifestazione si terrà dal 1 al 4 ottobre.

Il presidente di Rcs MediaGroup e del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a margine della presentazione della nona edizione del Festival dello Sport che andrà in scena a Trento dall'1 al 4 ottobre. L'evento, che si è svolto oggi nella sala Buzzati del Corriere della Sera, è organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Cairo ne è orgoglioso. Lo ha ribadito prima di parlare del momento del calcio italiano e della necessità di un rilancio: " C'è un nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò, - ha iniziato il presidente Cairo - che stimo e che ha fatto benissimo alla guida del Coni. Ha scelto un grande come Paolo Maldini nel ruolo di presidente del Club Italia che lavorerà in sinergia con Leonardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cairo: "Stimo Malagò e Maldini. Italia, serve una riforma del movimento: guardiamo alla Spagna"

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