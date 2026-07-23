Buon compleanno Alessio Cerci Giancarlo Oddi Frank Cimini Sergio Mattarella…
Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini e Sergio Mattarella compiono gli anni. La lista include anche Andreina de Tomassi, Massimo Boldi, Daniel Radcliffe e Miki del Prete.
Buon compleanno Giancarlo Oddi, Frank Cimini, Alessio Cerci, Sergio Mattarella, Andreina de Tomassi, Massimo Boldi, Daniel Radcliffe, Miki del Prete, Erika Blanc, Paolo Costa, Edoardo Bennato, Michele Plastino, Roberto Amen, Michele Emiliano, Laura Garavini, Monica Lewinsky, Alessio Tacchinardi, Alessandro Agostini, Walter Gargano, Mattia Aversa, Gabriele Ganeto, Stefano Patriarca, Giacomo Boero. Oggi 23 luglio compiono gli anni: Giancarlo Oddi, ex calciatore, allenatore; Frank Cimini, giornalista; Andreina de Tomassi, giornalista; Franco Giraudo, ex calciatore, allenatore; Matilde Callari Galli, antropologa; Saverio d’Amelio, politico; Miki... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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