Brutte notizie | tornerà il caldo torrido C’è già la data

Roma, 23 luglio 2026 – Un po’ di quiete prima della nuova rimonta dell’ anticiclone africano: un lento calo termico anche al Sud, sebbene le Isole Maggiori resteranno vicine alla soglia dei 38-39 gradi mentre Roma si attesta sui 34-35 gradi. E' quanto ci attende nelle prossime ore secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Isolati acquazzoni pomeridiani - spiega l’esperto - si svilupperanno sul Triveneto e lungo il versante adriatico, a ridosso dell'Appennino". Domani venerdì 24 luglio ci sarà ancora residua instabilità e qualche rovescio al Sud, mentre sabato 25 si profila come una gradevole giornata di transizione quasi ovunque, a tratti un po' calda all'estremo Meridione e con nubi in aumento al Nord Ovest. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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