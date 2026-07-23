Brutte notizie | tornerà il caldo torrido C’è già la data
Il caldo torrido tornerà presto, con l’arrivo di un anticiclone africano previsto per la fine di luglio 2026. Attualmente, si registra un lieve calo delle temperature al Sud, anche se le Isole Maggiori restano vicine ai 38-39 gradi, mentre a Roma si toccano i 34-35 gradi. La situazione climatica si mantiene stabile, in attesa del ritorno delle alte temperature.
Roma, 23 luglio 2026 – Un po’ di quiete prima della nuova rimonta dell’ anticiclone africano: un lento calo termico anche al Sud, sebbene le Isole Maggiori resteranno vicine alla soglia dei 38-39 gradi mentre Roma si attesta sui 34-35 gradi. E' quanto ci attende nelle prossime ore secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Isolati acquazzoni pomeridiani - spiega l’esperto - si svilupperanno sul Triveneto e lungo il versante adriatico, a ridosso dell'Appennino". Domani venerdì 24 luglio ci sarà ancora residua instabilità e qualche rovescio al Sud, mentre sabato 25 si profila come una gradevole giornata di transizione quasi ovunque, a tratti un po' calda all'estremo Meridione e con nubi in aumento al Nord Ovest. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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