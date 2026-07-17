Il caldo record che da settimane sta soffocando la regione sta per finire. Secondo le previsioni, entro il 17 luglio 2026 si assisterà a un cambio di colore nelle allerte climatiche, passando dal bollino rosso al giallo. A Milano, si prevede un abbassamento delle temperature che consentirà di tornare a respirare. La fine del periodo più caldo è attesa per quella data, portando un sollievo alle zone colpite.

Milano, 17 luglio 2026 – Il momento tanto atteso finalmente è alle porte: in arrivo lo stop al caldo record, che da settimane sta soffocando la regione. L'effetto temporali allenterà la morsa dell'afa su Milano e la Lombardia. Oggi (venerdì 17 luglio) e domani (sabato 18 luglio) sono ancora previsti bollini rossi, con il livello 3 di allerta per le ondate di calore nel capoluogo meneghino. Da domenica, però, arriva un deciso miglioramento: Milano passerà al bollino giallo (Il livello 1 di pre-allerta). Stessa situazione anche a Brescia, l’altra città lombarda censita. Le previsioni meteo: si va verso temperature nella media di stagione.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Ecco quando finisce il caldo: la data della svolta. Dal bollino rosso fuoco al giallo: poi a Milano si tornerà a respirare

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