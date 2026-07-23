Brumotti torna a Caivano 8 anni dopo l' aggressione | Oggi posso girare in tranquillità
Vittorio Brumotti è tornato oggi al Parco Verde di Caivano, otto anni dopo essere stato aggredito nella stessa zona. All'epoca, mentre documentava le attività di spaccio, gli era stata distrutta un’auto blindata e aveva subito un'aggressione. Questa volta, ha dichiarato di poter girare in tranquillità. La visita si è svolta senza incidenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle motivazioni di questa visita.
(Agenzia Vista) Caivano, 23 luglio 2026 Vittorio Brumotti è tornato al Parco Verde di Caivano, luogo in cui otto anni fa era stato aggredito e gli era stata distrutta un'auto blindata mentre documentava le piazze di spaccio della zona. Nel video, Brumotti mostra le strade del rione e sottolinea il cambiamento del quartiere: «Ad oggi al Parco Verde si può entrare. È la rinascita di una nuova città, fatta di persone che possono tornare a fare una vita normale». Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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