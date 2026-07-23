Brumotti torna a Caivano 8 anni dopo l' aggressione | Oggi posso girare in tranquillità

Notizia in breve

Vittorio Brumotti è tornato oggi al Parco Verde di Caivano, otto anni dopo essere stato aggredito nella stessa zona. All'epoca, mentre documentava le attività di spaccio, gli era stata distrutta un’auto blindata e aveva subito un'aggressione. Questa volta, ha dichiarato di poter girare in tranquillità. La visita si è svolta senza incidenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle motivazioni di questa visita.