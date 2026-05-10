Internazionali Sinner e Roma | So fare la carbonara ma non la posso girare

Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria nel suo primo match agli Internazionali d’Italia 2025, esultando dopo aver concluso il set. Durante una conferenza stampa, il tennista ha affermato di saper preparare la carbonara, ma ha specificato di non poterla girare. La partita si è svolta sul campo principale, attirando l’attenzione dei tifosi presenti e degli appassionati che seguono il torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner esulta dopo la vittoria all’esordio negli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner nel secondo turno del Masters 1000 di Roma: “Credo che la partita non fosse scontata, abbiamo giocato contro un po’ di anni fa e siamo giocatori diversi. Per me era un giocatore nuovo e dovevo adattarmi, ma sono contento perché le prime partite sono sempre difficili”, ha detto Sinner in conferenza stampa, “sono soddisfatto per oggi. Le partite si vincono con il lavoro che fai prima in allenamento, devi alzare l’intensità ed è sempre un gran piacere allenarmi con Cobolli e con tutti gli altri italiani.🔗 Leggi su Seriea24.it

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