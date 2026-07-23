Breve guida per sopravvivere all’estate con un taglio anti-caldo e arrivare all’autunno con stile

Da amica.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per affrontare l’estate senza soffrire il caldo, scegliere un taglio di capelli adatto diventa importante. La scelta di uno stile che aiuti a mantenere freschezza e praticità è fondamentale, sia per chi parte per le vacanze sia per chi preferisce attendere periodi più tranquilli. Un taglio efficace permette di gestire meglio i mesi più caldi, rendendo più facile la quotidianità e l’aspetto curato senza rinunciare allo stile.

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Che la partenza per qualche spiaggia meravigliosa sia imminente o le vacanze siano rimandate in periodi più calmi poco importa. Individuare i tagli capelli anti-caldo che permettano di sopravvivere ai prossimi mesi – possibilmente con stile – è fondamentale. Il segreto è puntare su tagli corti o medi che richiedano poca manutenzione e che lascino liberi collo e spalle, così da evitare che si formi una cappa che rischia di aumentare la temperatura percepita di svariati gradi. E poi, un taglio pre-estate è senza dubbio l’occasione per trovare l’ hairstyle che permetta una transizione facile e senza stress verso l’autunno. Pixie, bixie, il caschetto in tutte le sue sfaccettature, oppure i più audaci shag e wolf cut: l’importante è trovare una che faccia sentire a proprio agio. 🔗 Leggi su Amica.it

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