Brasile Canada e non solo | la nuova guerra dei dazi di Trump

Gli Stati Uniti hanno annunciato un aumento delle tariffe su diverse merci importate, coinvolgendo paesi come Brasile e Canada. Le nuove misure prevedono dazi più elevati su prodotti agricoli, elettronica e acciaio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda sia beni provenienti da partner storici sia da nazioni con cui ci sono tensioni commerciali. Le autorità americane hanno specificato che queste misure resteranno in vigore fino a ulteriori comunicazioni.

Una nuova offensiva daziaria è stata lanciata dall’ amministrazione Usa di Donald Trump ed è qui per restare, guardando all’ampiezza dei bersagli: dal Brasile al Canada, Washington rilancia su ogni dossier e in questo contesto è bene sottolineare che rispetto alla guerra commerciale dei dazi “reciproci” del Liberation Day (2 aprile 2025 e settimane seguenti), poi bocciata dalla Corte Suprema, questa serie di operazioni sdogana strumenti legali e politici più articolati. Pur non mancando di contraddizioni intrinseche. Parte dal Canada la nuova guerra commerciale di Trump. Nei confronti del grande vicino settentrionale gli Usa hanno denunciato... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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