Brandi | L’Africa non accetta di essere al guinzaglio del denaro dell’Ue No all’imposizione di aborto e gender

Il cardinale Robert Sarah ha preso la parola davanti ai parlamentari europei, chiedendo di ascoltare l’Africa e di rispettare la sua sovranità culturale. Ha criticato le politiche condizionate, come quelle sull’aborto e il gender, sostenendo che l’Africa non accetta di essere guidata dal denaro dell’Unione Europea. Durante l'intervento, ha invocato una cooperazione libera da imposizioni ideologiche.

«Ascoltate l’Africa. Rispettate la sovranità culturale. Offrite una cooperazione libera, non condizionata da agende ideologiche». Con questo appello ai parlamentari europei il cardinale Robert Sarah è intervenuto nei giorni scorsi, nella Sala Spaak 5B1 del Parlamento europeo, alla conferenza “Europe and Africa. In conversation with cardinal Robert Sarah”, organizzata dal gruppo ECR in collaborazione con Pro Vita & Famiglia, su invito degli eurodeputati Paolo Inselvini (FdI) e Nicolas Bay. L’incontro ha riunito parlamentari europei, rappresentanti istituzionali e delegazioni della società civile per discutere degli strumenti con cui l’Unione europea condiziona la cooperazione per lo sviluppo dell’Africa all’adozione di agende in materia di aborto, ideologia di genere ed educazione sessuale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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