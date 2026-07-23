In località Rocchetta, nel comune di Varese Ligure, sono state abbattute 96 piante e sono state aperte sei piste nel bosco senza autorizzazioni. I carabinieri forestali hanno svolto accertamenti che hanno portato alla scoperta di interventi irregolari sul patrimonio boschivo. Sono state comminate multe per oltre 9.000 euro. Le operazioni di controllo sono state effettuate nelle ultime settimane, e l’attività di verifica prosegue per accertare eventuali ulteriori irregolarità.

Varese Ligure (La Spezia), 23 luglio 2026 – Novantasei alberi abbattuti e sei piste aperte nel bosco senza le autorizzazioni previste. È il risultato degli accertamenti condotti dai carabinieri forestali di Varese Ligure in località Rocchetta, dove i militari hanno ricostruito una serie di interventi ritenuti irregolari sul patrimonio boschivo. L’attività di controllo, avviata nell’aprile 2026, ha portato alla contestazione di nove violazioni amministrative per un totale di sanzioni superiore ai 9mila euro. Le verifiche sono partite da una serie di sopralluoghi tecnici effettuati nell’area interessata dai lavori. Attraverso rilievi con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bosco tagliato senza autorizzazione: abbattute 96 piante, multe per oltre 9mila euro

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