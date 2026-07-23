In Spagna, quattro aziende testano veicoli alimentati esclusivamente con benzina rinnovabile al 100%. Il progetto pilota, della durata di sei mesi, coinvolge Bosch, Toyota, BMW e Repsol. Durante il periodo, vengono monitorati i veicoli che utilizzano questa fonte energetica, senza integrazione di carburanti tradizionali o altre fonti di energia.

Bosch, Toyota Motor Europe, BMW Group e Repsol hanno avviato in Spagna un progetto pilota della durata di sei mesi che vede coinvolti veicoli alimentati esclusivamente da benzina rinnovabile al 100%. L’iniziativa coinvolge una flotta di circa 20 vetture, tra cui auto Toyota e Lexus e veicoli della flotta BMW, alimentati con Nexa 95, la benzina rinnovabile al 100% sviluppata da Repsol a partire da materie prime conformi alla RED (Renewable Energy Directive – Direttiva europea sulle energie rinnovabili). Il progetto utilizza la soluzione Bosch Digital Fuel Twin per la tracciabilità digitale del carburante al fine di testare in condizioni di utilizzo reale i veicoli VEEF (Vehicles running Exclusively on Eligible Fuels). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

© Ilfattoquotidiano.it - Bosch, Toyota, BMW e Repsol testano in Spagna la benzina rinnovabile al 100%

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE 24 Ore di Le Mans 2026 in DIRETTA: Toyota al comando, BMW vuol guastare la festa. Ferrari in top-5

La nuova BMW X5 è elettrica, ibrida, benzina, diesel e idrogenoLa nuova BMW X5 può essere equipaggiata con motorizzazioni diesel, benzina, elettrica, plug-in hybrid e a idrogeno, grazie all’architettura CLAR...

Temi più discussi: Bosch, Toyota, BMW e Repsol testano la benzina rinnovabile al 100% | Quattroruote.it; Bosch, Toyota, Bmw e Repsol: via al test reale sulla benzina rinnovabile al 100% con digital fuel twin; Bosch, Toyota, BMW e Repsol testano la benzina rinnovabile al 100% su strada; Benzina 100% rinnovabile: al via in Spagna il test di BMW, Toyota, Bosch e Repsol.

Anche la #benzina può essere #rinnovabile al 100%: al via un test per provarlo Il progetto pilota di Bosch, Toyota, BMW e Repsol in Spagna con auto alimentate esclusivamente con carburante #Nexa95 x.com

Bosch, Toyota, BMW e Repsol insieme per testare la benzina da fonti rinnovabili al 100%Dimostrare che la decarbonizzazione della mobilità può passare anche dai veicoli già in circolazione. È questo l'obiettivo del progetto pilota lanciato da Bosch, Toyota Motor Europe, BMW Group e Repso ... notiziariomotoristico.com

Bosch, Toyota, BMW e Repsol testano in Spagna la benzina 100% rinnovabileBosch, Toyota, BMW e Repsol testano in Spagna la benzina rinnovabile Nexa 95 su una flotta VEEF, con tracciabilità digitale Bosch. affaritaliani.it