Boom di turisti in Garfagnana L’Irpet promuove le nostre montagne

Notizia in breve

In Garfagnana, il numero di turisti è aumentato significativamente, secondo l’ultimo rapporto dell’Irpet sulla Toscana. Le aree della Garfagnana e della Media Valle del Serchio si sono distinte in un periodo segnato da difficoltà economiche e turistiche. I dati mostrano un incremento delle presenze e delle visite, contribuendo a un quadro più favorevole rispetto ad altre zone della regione.