Boom di turisti in Garfagnana L’Irpet promuove le nostre montagne
In Garfagnana, il numero di turisti è aumentato significativamente, secondo l’ultimo rapporto dell’Irpet sulla Toscana. Le aree della Garfagnana e della Media Valle del Serchio si sono distinte in un periodo segnato da difficoltà economiche e turistiche. I dati mostrano un incremento delle presenze e delle visite, contribuendo a un quadro più favorevole rispetto ad altre zone della regione.
L’ultimo rapporto sul turismo in Toscana fa emergere un quadro positivo per la Garfagnana e la Media Valle del Serchio in un momento congiunturale difficile. Sono dati incoraggianti per la Comunità di Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio quelli che emergono dal Rapporto Irpet sul turismo in Toscana promosso nell’ambito dell’iniziativa "Nextourism – Dai numeri alle destinazioni". Tra gli Ambiti toscani che registrano le migliori performance annuali spicca, infatti, la Garfagnana e Media Valle del Serchio (+19,3 per cento). Una crescita che appare alimentata sia dalla componente italiana che da quella straniera, confermando il crescente apprezzamento per le destinazioni a forte caratterizzazione naturalistica, per il turismo attivo e per i prodotti legati all’esperienza territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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