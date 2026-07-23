bonifica monitoraggio centraline e registro tumori

Notizia in breve

A 38 anni dall'esplosione di una fabbrica chimica, le autorità hanno avviato nuove attività di bonifica e monitoraggio. Sono state installate centraline per il controllo dell’aria e aggiornato il Registro Tumori locale. La popolazione chiede azioni concrete e trasparenza. La nota congiunta di un medico e di un’associazione evidenzia la necessità di interventi duraturi, oltre alle commemorazioni.