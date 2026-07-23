Bonifica monitoraggio centraline e Registro Tumori
A 38 anni dall'esplosione di una fabbrica chimica, le autorità hanno avviato nuove attività di bonifica e monitoraggio. Sono state installate centraline per il controllo dell’aria e aggiornato il Registro Tumori locale. La popolazione chiede azioni concrete e trasparenza. La nota congiunta di un medico e di un’associazione evidenzia la necessità di interventi duraturi, oltre alle commemorazioni.
"A trentotto anni dall’esplosione della Farmoplant non basta più commemorare". Lo scrivono in una nota congiunta Alberto Rutili di Isde Medici per l’Ambiente, Mariapaola Antonioli di Legambiente Carrara e Francesco Rossi di Legambiente Massa-Montignoso, mettendo in fila tutte le criticità ambientali ancora presenti, dovute agli effetti dell’ormai dismessa industria chimica apuana ma anche alla luce di nuovi inquinamenti possibili. A partire dal porto di Marina di Carrara: "Da mesi chiediamo inoltre l’installazione di nuove centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria nelle zone più esposte, dal porto di Marina di Carrara alla Zona Industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Argomenti più discussi: Bonifica, monitoraggio, centraline e Registro Tumori; Massa e Carrara, l’ombra della Farmoplant 38 anni dopo: veleni nella falda e bonifiche al palo.
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