Bolzano Danza l' orizzonte e l' impegno tra corpi e comunità

Bolzano, 23 lug. (askanews) - C'è l'idea, mobile, di un orizzonte al centro del programma 2026 di Bolzano Danza, festival giunto alla 42esima edizione, che quest'anno parte da un'idea: "Respirare ai bordi del mondo". "La linea del orizzonte - ha detto ad askanews Anouk Aspisi, che con Olivier Dubois dirige il festival - non è una cosa molto chiara, quindi gli orizzonti verso gli altri o verso se stessi sono una ricerca, sono qualcosa di cui abbiamo più punti di vista, l'orizzonte non è una cosa definitiva e chiara, è un punto di vista". L'obiettivo è quello di unire la ricerca sulla danza al senso di un festival che parli alla comunità, anche attraverso un'idea di impegno, parola difficile, ma oggi sempre più necessaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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