Nel secondo test amichevole della stagione, il Bologna ha ottenuto un pareggio con alcuni spunti positivi. Castro ha segnato il primo gol, rompendo il ghiaccio, mentre Cambiaghi, Orsolini, Rowe e Dominguez hanno mostrato buona condizione nel finale. La partita ha evidenziato alcune delle prime azioni offensive della squadra, senza che siano stati annunciati dettagli su eventuali infortuni o cambiamenti tecnici significativi.

dall’inviato VALLES (Bolzano) Castro c’è e rompe il ghiaccio firmando il primo gol in amichevole della stagione rossoblù. Ma il secondo test di Valles certifica che ci sono anche i ruggenti Cambiaghi e Orsolini, protagonisti al pari di Rowe e Dominguez nel finale. Ed è il segnale che per essere più incisivo il Bologna di Tedesco è tornato a bussare sulle fasce. Se a ciò si aggiunge un Bernardeschi ispirato nel nuovo ruolo di mezzala e una condizione atletica complessiva in crescita si capisce il motivo per cui con l’Heidenheim i rossoblù tirano fuori dal cilindro una prestazione in cui, al netto dell’1-1 finale, le luci prevalgono largamente sulle ombre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, prima traccia di Tedesco. Castro gol, Berna ispira, le ali vanno. Un pareggio ricco di buoni propositi

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