Bologna prima traccia di Tedesco Castro gol Berna ispira le ali vanno Un pareggio ricco di buoni propositi
Nel secondo test amichevole della stagione, il Bologna ha ottenuto un pareggio con alcuni spunti positivi. Castro ha segnato il primo gol, rompendo il ghiaccio, mentre Cambiaghi, Orsolini, Rowe e Dominguez hanno mostrato buona condizione nel finale. La partita ha evidenziato alcune delle prime azioni offensive della squadra, senza che siano stati annunciati dettagli su eventuali infortuni o cambiamenti tecnici significativi.
dall’inviato VALLES (Bolzano) Castro c’è e rompe il ghiaccio firmando il primo gol in amichevole della stagione rossoblù. Ma il secondo test di Valles certifica che ci sono anche i ruggenti Cambiaghi e Orsolini, protagonisti al pari di Rowe e Dominguez nel finale. Ed è il segnale che per essere più incisivo il Bologna di Tedesco è tornato a bussare sulle fasce. Se a ciò si aggiunge un Bernardeschi ispirato nel nuovo ruolo di mezzala e una condizione atletica complessiva in crescita si capisce il motivo per cui con l’Heidenheim i rossoblù tirano fuori dal cilindro una prestazione in cui, al netto dell’1-1 finale, le luci prevalgono largamente sulle ombre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
Notizie e thread social correlati
“In Utero”, buoni propositi e un pizzico di arroganzaA pochi mesi dal lancio di HBO Max in Italia, sono stati annunciati diversi prodotti originali.
Bologna, Tedesco allo scoperto: «Il rinnovo di Orsolini è diventato una telenovela…Sul futuro di Lucumì, Castro e Rowe dico questo»Il tecnico del Bologna ha commentato la situazione di mercato, definendo il rinnovo di Orsolini come una vera e propria telenovela.
Temi più discussi: Meloni su morte Fakir: 'Stabilire verità ma no aggressioni a polizia'; Scontri a Bologna, Meloni: inaccettabile violenza contro Forze dell’ordine; Classifica Censis delle Università, Padova (91,2) e Bologna (87,8) guidano i mega atenei statali. La Sapienza di Roma sale al terzo posto superando Pisa. I dati; QUEEN The Last Tour. La mostra.
Sky tg24. . Sulla morte di Abderrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna interviene Giorgia Meloni. In un post sui social, la presidente del Consiglio chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma traccia una linea netta contro le violenze facebook
Bologna, prima traccia di Tedesco. Castro gol, Berna ispira, le ali vanno. Un pareggio ricco di buoni propositiDopo l’esordio shock con l’Arminia, i rossoblù fanno 1-1 contro l’Heidenheim sfiorando più volte la vittoria. Buone prove dei singoli e corale, le fasce tornano protagoniste. Il tecnico: Bello lavora ... sport.quotidiano.net
Morte Fakir a Bologna, Meloni: Verità fino in fondo, ma no violenza su forze dell'ordineLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Fakir a Bologna, Meloni: 'Verità fino in fondo, ma no violenza su forze dell'ordine' ... tg24.sky.it