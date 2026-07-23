Il Bologna sta valutando di cedere Jhon Lucumi, con l’amministratore delegato che ha confermato la disponibilità del giocatore a partire se arriverà un’offerta soddisfacente. La decisione potrebbe portare a cambiamenti significativi nel reparto difensivo, coinvolgendo anche altri due giocatori attualmente in rosa. La squadra sta considerando eventuali rinforzi per sostituire i componenti che potrebbero lasciare. Il mercato rimane aperto e le trattative sono ancora in corso.

Il Bologna potrebbe cambiare gran parte dei suoi interpreti in difesa. Al momento il mercato rossoblu orbita intorno alla possibile partenza di Jhon Lucumi, che come specificato dall'amministratore delegato Fenucci, è pronto a fare le valigie in caso di offerta congrua. Oltre al colombiano, anche Ilic (classe 2003) e Nicolò Casale sarebbero pronti a salutare. A quel punto, il primo nome per sostituire i partenti potrebbe essere Rosen Bozhinov, classe 2005 bulgaro attualmente di proprietà del Pisa. In alternativa restano vive le piste che portano a Fedde Leysen e Lorenzo Pirola. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Bologna, porte girevoli in difesa: via Lucumi e altri due, ecco i possibili rinforzi

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