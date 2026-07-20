Galleno ecco Megaro e Papagna Due rinforzi per difesa e attacco
Il Galleno ha annunciato l’ingaggio di due giocatori giovanissimi: un difensore e un attaccante. Entrambi sono stati scelti per rafforzare rispettivamente la linea difensiva e l’attacco. Questi acquisti sono gli ultimi inserimenti nel roster in vista del campionato di Terza Categoria. La società sta completando la rosa con giovani atleti per portare energia e freschezza alle due fasi di gioco.
Un difensore ed un attaccante, entrambi giovanissimi, per conferire dinamismo e freschezza atletica ad entrambi i reparti. Sono gli ultimi due innesti in ordine cronologico annunciati dal Calcio Galleno, con la dirigenza che sta allestendo l’organico in vista del prossimo campionato di Terza Categoria. L’ultimo arrivo è anche quello più giovane del lotto: si tratta di Mattia Megaro, difensore diciannovenne proveniente dagli "juniores regionali" del Giovani Via Nova (dopo aver in precedenza militato nei settori giovanili di Chiesina Uzzanese ed Academy Porcari). Occhio anche all’attaccante: si tratta del classe 2006 Raul Papagna (nella foto), che nella passata stagione ha messo a segno 6 reti nello scorso campionato di Terza con l’Atletico Marginone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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