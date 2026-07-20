galleno ecco megaro e papagna due rinforzi per difesa e attacco

Notizia in breve

Il Galleno ha annunciato l’ingaggio di due giocatori giovanissimi: un difensore e un attaccante. Entrambi sono stati scelti per rafforzare rispettivamente la linea difensiva e l’attacco. Questi acquisti sono gli ultimi inserimenti nel roster in vista del campionato di Terza Categoria. La società sta completando la rosa con giovani atleti per portare energia e freschezza alle due fasi di gioco.