Assolto su tutto la linea, dal Pd e dalla Schlein, il sindaco “Masaniello” o “Nerone”, come in tanti hanno definito Matteo Lepore dopo gli scontri di Bologna seguiti alla morte del marocchino Fakir e all’appello a scendere in piazza del primo cittadino. Neanche le parole di poliziotto rimasto ferito nelle proteste, con cui si chiedeva a Lepore di scusarsi con gli agenti, hanno sortito effetti: silenzio assoluto, nessuna vicinanza alle forze dell’ordine. Il Pd si schiera con Lepore: nessuna solidarietà alla polizia. La segretaria del Pd Elly Schlein in un colloquio con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, parla di sicurezza e su quanto accaduto a Bologna e sulle polemiche intorno al sindaco Matteo Lepore: “Io non penso – dice Schlein – che il ruolo della politica sia commentare i fatti di cronaca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Bologna, la tesi paradossale della Schlein: “Lepore voleva arginare la violenza e gli antagonisti”

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