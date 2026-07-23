Durante una perquisizione a Mirabella Eclano, i carabinieri hanno trovato un’arma clandestina con la matricola abrasa. Un uomo di 38 anni è stato arrestato in relazione al ritrovamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 38 anni, Martino G., residente a Benevento, è stato arrestato a Mirabella Eclano dopo il rinvenimento, nel corso di una perquisizione, di un’arma clandestina. Secondo quanto emerso, durante i controlli gli investigatori hanno sequestrato una pistola calibro 7,65, risultata con matricola abrasa e carica. Alla luce degli elementi raccolti, il 38enne è stato tratto in arresto. Il provvedimento è stato disposto dal pubblico ministero, dott. Pignatiello, che ha disposto la traduzione dell’uomo in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore è prevista l’udienza di convalida dell’arresto, nel corso della quale il 38enne sarà assistito dall’avvocato Antonio Leone, incaricato della sua difesa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz dei carabinieri, trovata una pistola con matricola abrasa: un arresto

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