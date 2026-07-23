Bimbo di 9 mesi cade in casa operato d’urgenza è salvo
Un bambino di nove mesi è caduto in casa e ha subito un intervento chirurgico urgente. Dopo l’operazione, è stato trasferito in reparto e ora si trova fuori pericolo. La famiglia ha chiamato i soccorsi poco dopo l’incidente, e i medici hanno agito rapidamente per stabilizzare il piccolo. Dopo alcuni giorni di osservazione, il bambino è stato rimandato a casa.
Tempo di lettura: 2 minuti E’ tornato a casa il bambino irpino di nove mesi salvato grazie al tempestivo intervento chirurgico eseguito alla Città ospedaliera. Il piccolo era arrivato al Pronto soccorso di Avellino lo scorso 11 luglio pe r un trauma cranico riportato a seguito di una caduta avvenuta in casa. Il 118 aveva già allertato l’ospedale, consentendo l’immediata presa in carico da parte di un’équipe multidisciplinare. Gli esami strumentali avevano evidenziato un importante ematoma epidurale e non c’era tempo per un trasferimento. Con la consulenza della pediatra e dopo la valutazione anestesiologica di Dario Liberti il neurochirurgo Marco Gilone ha eseguito senza esitazioni l’intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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