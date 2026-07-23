Bimbo di 9 mesi cade in casa operato d’urgenza è salvo

Notizia in breve

Un bambino di nove mesi è caduto in casa e ha subito un intervento chirurgico urgente. Dopo l’operazione, è stato trasferito in reparto e ora si trova fuori pericolo. La famiglia ha chiamato i soccorsi poco dopo l’incidente, e i medici hanno agito rapidamente per stabilizzare il piccolo. Dopo alcuni giorni di osservazione, il bambino è stato rimandato a casa.