Bimbo di 10 anni cade dalla bici | trasferito d' urgenza in ospedale

Un bambino di 10 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi dopo essere caduto dalla bicicletta ieri sera a Torre Orsaia, nel Cilento. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio e ha richiesto un intervento di emergenza. La vittima è stata portata in ospedale con un’ambulanza. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle cause della caduta o sulle condizioni di salute attuali del bambino.

Ore di apprensione nel Cilento, dove un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente in bicicletta avvenuto nella serata di ieri a Torre Orsaia. Secondo quanto emerso, il piccolo avrebbe riportato un grave trauma cranico con frattura della scatola cranica. Immediati i soccorsi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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