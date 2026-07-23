Un bambino di 5 anni è morto in piscina comunale vicino Roma. La Procura di Tivoli ha iscritto tre persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. La struttura è stata sottoposta a sequestro per approfondimenti. Le indagini continuano per chiarire le cause del decesso.

Proseguono le indagini sulla morte del bambino di 5 anni deceduto nella piscina comunale di Monterotondo, alle porte di Roma. La Procura di Tivoli ha iscritto tre persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo, mentre la struttura è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari. Tre indagati nell’inchiesta. L’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto previsto dalla procedura che consentirà alla Procura di svolgere gli approfondimenti investigativi e gli accertamenti tecnici con le necessarie garanzie per le persone coinvolte. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Tivoli, guidata dal procuratore Andrea Calice. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimbo di 5 anni morto in piscina, ora la notizia sconvolgente: “Tremendo”

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Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo

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3 le persone indagate per la morte del #bimbo di 5 anni, morto in #piscina al centro estivo a Monterodondo (Roma), colto da un malore. L'acqua era alta 1,20 m. La Procura di Tivoli procede per omicidio colposo. x.com

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