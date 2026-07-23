“Ciao Presidente”. Giulia, una bimba di 7 anni di Andria affetta da Sma, ha salutato così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Come fosse un amico di sempre. Quella chiamata è arrivata dopo una lettera scritta dalla piccola, che lo scorso 12 luglio non ha potuto partecipare alla cerimonia per il decennale del disastro ferroviario alla presenza del Capo dello Stato. E così, gli ha fatto arrivare una letterina tramite la prima cittadina, Giovanna Bruno che ha ringraziato pubblicamente il presidente. “Giulietta, la nostra principessa affetta da Sma, nell'impossibilità di esserci quella mattina in piazza le ha scritto una letterina che - spiega la sindaca - abbiamo consegnato e lei, l'ha letta e l'ha amorevolmente chiamata”. 🔗 Leggi su Bari.repubblica.it

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© Bari.repubblica.it - Bimba affetta da Sma scrive a Mattarella e il presidente la chiama. “Come parlare con un amico”

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