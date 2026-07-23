Biker Mice da Marte | Bolidi al massimo – Una sgommata negli anni ’90

Notizia in breve

Nella serie degli anni ’90, tre topi antropomorfi, Turbo, Sterzo e Pistone, combattono per difendere la Terra da un’invasione di alieni chiamati plutarchiani. La serie è nota per le scene di corse con motori potenziati e sgommate, che rappresentano alcuni dei momenti più riconoscibili del cartone animato. È stata trasmessa nel periodo, diventando un punto di riferimento per molti bambini di quell’epoca.