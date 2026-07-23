Biker Mice da Marte | Bolidi al massimo – Una sgommata negli anni ’90
Nella serie degli anni ’90, tre topi antropomorfi, Turbo, Sterzo e Pistone, combattono per difendere la Terra da un’invasione di alieni chiamati plutarchiani. La serie è nota per le scene di corse con motori potenziati e sgommate, che rappresentano alcuni dei momenti più riconoscibili del cartone animato. È stata trasmessa nel periodo, diventando un punto di riferimento per molti bambini di quell’epoca.
Tutti i bambini degli anni ’90 conoscono Turbo, Sterzo e Pistone, i Biker Mice da Marte. Una squadra di topi antropomorfi intenti a salvare e proteggere la Terra da un’invasione da parte dei malvagi plutarchiani. Nulla di più classico per le serie animate americane di quegli anni che andavano in TV, tutti volevano essere loro, topi muscolosi che sfrecciavano su potenti motociclette per prendere a cazzotti i cattivi di turno con le loro armi futuristiche e i loro impianti cibernetici. Biker Mice da Marte: Bolidi al massimo – Melissa Flores, Francis Portela; Panini Comics Biker Mice da Marte, Bolidi al massimo il volume della nuova serie a... 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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