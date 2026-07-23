Biennale Danza un festival alla ricerca di un tempo molteplice

Da quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venezia, 23 lug. (askanews) - "Time Does Not Exist", Il tempo non esiste, si intitola così la 20esima edizione della Biennale Danza di Venezia, un appuntamento che torna ogni anno per raccontare la scena contemporanea. E per questo 2026 il direttore artistico Wayne McGregor ha scelto un titolo solo apparentemente paradossale, in realtà ancorato alle leggi della fisica che non prevedono il tempo come grandezza fissa fondamentale, poiché varia, esattamente come cambia durante le esperienze d'arte. "Mi piace l'idea di un festival che non si basi sulla concretezza o su una scansione temporale rigida - ha spiegato McGregor ad askanews -. Apprezzo la possibilità di un tempo molteplice, capace di scorrere simultaneamente, proprio come accade nella nostra esperienza della vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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