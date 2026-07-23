Durante la puntata di Motor News su YouTube, Biagio Maglienti ha commentato il GP del Belgio, affermando che Russell è stato distrutto psicologicamente da Antonelli. Ha inoltre sottolineato che Hamilton sta viaggiando bene e che il campionato mondiale si svolge su un lungo percorso. La trasmissione si è concentrata sulle performance di Ferrari e Hamilton in vista del prossimo Gran Premio in Ungheria.

Nella nuova puntata di Motor News, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, è intervenuto anche Biagio Maglienti. Il giornalista ha analizzato il GP del Belgio ed il momento positivo attraversato dalla Ferrari e da Lewis Hamilton, nella settimana che porterà al Gran Premio dell’Ungheria. La gara a Spa ed il commento su Hamilton: “Il premio al migliore pilota dopo Spa lo do a Lewis Hamilton. Ha fatto una gara da leone. Essendo avanti con gli anni si è comunque adattato bene alla nuova monoposto”. L’importanza degli ingegneri nella nuova F1 ed il ruolo dei piloti: “La F1 di quest’anno è gestita dal muretto box. Gli ingegneri hanno tantissime variabili che devono essere messe in pista dal pilota. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Biagio Maglienti: “Russell distrutto psicologicamente da Antonelli. Hamilton viaggia bene, il Mondiale è lungo”

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