Classifica F1 Mondiale piloti 2026 | Antonelli avvicinato da Russell Hamilton in lotta

Kimi Antonelli guida il Mondiale di F1 con 179 punti, dopo aver terminato fuori dalla zona punti nel Gran Premio di Gran Bretagna. George Russell si avvicina, restando secondo con 154 punti, a 25 lunghezze dal leader. Lewis Hamilton, sempre in lotta, si trova in terza posizione. Antonelli mantiene il primato, mentre Russell e Hamilton si contendono le posizioni di testa.

Kimi Antonelli si conferma al comando del Mondiale F1 con 179 punti dopo essere uscito dalla zona punti nel GP di Gran Bretagna. Il pilota della Mercedes ha ora un vantaggio di 25 lunghezze nei confronti del compagno di scuderia George Russell, che difende la seconda posizione. Lewis Hamilton è terzo a 32 punti di distacco dalla vetta, ma a sole 7 lunghezze dalla piazza d’onore. Distacchi molto maggiori per Charles Leclerc, Lando Norrid e Oscar Piastri. Di seguito la classifica del Mondiale piloti F1. CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026. 1 Andrea Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 179 2 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 154 3 Lewis... 🔗 Leggi su Oasport.it

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